Diocese de Luanda declara encerramento do Festi jovem

A paróquia de São Maria Vienei acolheu neste Domingo o encerramento do festi jovem a nível da diocese.

Na missa de encerramento o Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias apelou a juventude a investir no seu potencial.

“ A voz jovens que cultivais sonhos grandes, mas frequentemente ofuscados pelo medo de não os ver realizado, a vos jovens que as vezes pensais que não heides conseguir, a voz jovens tentados neste tempo a desanimar a julgar-vos inadequados ou a esconder a vossa dor disfarçando-a com um sorriso, a vos jovens que quereis mudar o mundo e lutais pela justiça e pela paz, a vos jovens que investis o melhor do vosso esforço e imaginação ficando porem com a sensação de que não basta um esforço”.