Paróquia do Carmo em festa recebe visita pastoral do Bispo auxiliar de Luanda

Os desafios actuais das famílias em Angola estão entre as preocupações manifestadas pelo bispo auxiliar de Luanda em visita pastoral a paróquia de Nossa Senhora do Carmo que prepara a festa da padroeira.

Dom Fernando Francisco falava durante a missa celebrada com a comunidade local.

“ A família essa família que esta a sendo ameaçada, apartir do núcleo da sua essência, a família esta sendo abalada então precisamos rezar, se essa família cair tudo desaba, até o sacerdócio desaba é essa a balança, sacramento da ordem, sacramento do matrimonio fazem esse equilíbrio, quando as famílias crescem se tornam grandes, boas, também o sacerdócio a vida religiosa de torna grande e boa e se os matrimónios baixam, também o sacerdócio baixa, isso funciona assim é automático, por isso quando virem os sacerdotes a fracassarem não digam (oh, olha só esse sacerdote, coitados, miseráveis, já não acreditam também, com essa má vida) não nos apontem disse o prelado católico “não nos apontem, façam essa pergunta, nós os casais, nós famílias como estamos, devem olhar para dentro, como estamos nós, porque nós viemos da família, a família é o nosso modelo, quando vejo esta comunidade reunida e disse hoje é o dia da família, a minha vocação aumenta, o meu entusiasmo sobe e a minha boca se torna doce” frisou o Bispo auxiliar de Luanda de visita pastoral a Paróquia do Carmo.

E o Frei Marmiliano Naufila, pároco, disse ao magazine paroquial, ser um momento esperado com muita alegria pelos fiéis, uma vez que poderá impulsionar as actividades dos agentes da pastoral locais

O Pároco, partilhou, na sequência, a agenda a ser observada durante os três dias de visita pastoral.

O Frei Marmiliano Naufila convida todos os paroquianos a participar das várias actividades previstas para os dias 10,11 e 12,em que poderão, por via dos encontros previstos, ter contacto com o pastor da igreja na capital do país.