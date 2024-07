Nem preconceitos nem mentalidades atrasadas devem dividir os cristãos alerta D. Vicente Sanombo

O apelo é do bispo da Diocese de Kwito-Bié Dom Vicente Sanombo que encerrou neste Domingo a sua primeira visita pastoral à paróquia de Nossa Senhora do Carmo no Kuito.

Na Homilia Dom Sanombo adiantou que os cristãos não se devem deixar levar pelos preconceitos, nem pela mentalidade atrasada” Para nós não a partidos, eu sou desse, o meu irmão é daquele, somos todos irmãos e os partidos só servem para nos ajudar a progredirem e construir uma sociedade sadia e prospera unida na diversidade, por isso a igreja chora quando se apercebe que existe cristãos que lutam por causa das bandeiras”

Dom Vicente Sanombo, exortou ainda aos Fiéis da Paróquia Nossa Senhora do Carmo/Katemo, o amor e ao respeito pelas diferenças sociais.

Na sua primeira visita Pastoral desde que foi nomeado a Bispo do Kuito-Bié em Março último, o prelado católico, manifestou a satisfação ao se dirigir pela primeira vez a comunidade de Cristãos da paróquia do Carmo.

Reportagem de Amitai Imuno