Paróquia do Carmo recebe Simbolos do FESTIJOVEM2024

Os Símbolos são a Cruz, as Sandálias e a Bandeira com as cores, verde, branca, amarela e vermelha.

A Paróquia do Carmo, da Arquidiocese de Luanda, recebe esta Quinta-feira, os Símbolos do FESTIJOVEN 2024, que vai permanecer durante 3 dias.

Rui Domingos é o assistente da comunidade falando da programação disse que os contactos com a comunidade da Paróquia da Nazaré, onde se encontra a cruz.

Falando do Pre-Festijovem de Nossa Senhora do Carmo, Rui Domingos disse que o programa tem 3 horas, com oração, animação com o hino do FESTIJOVEM, apresentação e explicação dos símbolos e testemunhos das Jornadas Mundiais da Juventude e Jornadas Nacionais.