Acomodação de sacerdotes entre os desafios da acção pastoral na região de Massabi

O Bispo de Cabinda reconhece que há ainda muito trabalho por se fazer para melhorar as condições de acomodação dos sacerdotes em missão na comunidade de Beata Anuarite e admite que constitui um exercício da acção pastoral na região de Massabi.

Dom Belmiro Chissengueti sinaliza que na referida comunidade decorrem as obras na casa Paroquial, que contempla também uma escola que vai evitar com que as crianças vão à RDC para estudar.

Reportagem de Ermita Comba