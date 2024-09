Jornada Diocesana da Pastoral da Família Diocese de Caxito vai acolher

A Paróquia de São Paulo Apóstolo da Diocese de Caxito, acolhe este mês de Setembro as Jornadas Diocesanas da Pastoral da Família.

De acordo com o porta-voz Domingos Mateus José tudo esta pronto, para o arranque no dia 21, que começa com convívio com as crianças, não só as crianças católicas mas todas as crianças necessitadas.

As 25 paróquias que compõe a diocese de Caxito serão acolhidas nesta jornada, que será marcada com Missa, convívios, palestras e uma tarde recreativa.

De realçar que as crianças farão parte da festa de maneira a despertar os adultos a ter mais cuidados com os filhos, o amor e o perdão nas famílias também estará em reflexão.