A cruz é o arco-íris que Deus liga o céu e a terra, diz D. Emílio

O Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, rezou na no último sábado, 14 de setembro, com os fiéis da Paróquia da Santa Cruz Zango 2, no âmbito da sua agenda de visita Pastoral, as Paróquias e Centros de Pastoral da Igreja Particular de Viana.

Durante a Homilia, Dom Emílio Sumbelelo, refletiu com a comunidade de fé várias mensagens que ajudam no crescimento espiritual e maturidade de fé.

Numa altura em que a igreja celebrou, a festa da exaltação da Santa Cruz, o Bispo da Diocese de Viana, explicou na ocasião sobre o significado da Santa Cruz na vida de qualquer crente.

A Cruz é o arco-íris com qual Deus Liga o Céu e a Terra, sublinhou o prelado.

Ainda na sequência da sua homilia, o Bispo da Diocese de Viana, fez um pedido especial à comunidade.

“ Na biblioteca do Vaticano, um dia que forem a Roma, visitam essa biblioteca, lá conserva-se uma antiga cruz de ouro na qual esta gravada as seguintes palavras, a cruz é vida para mim e morte para ti oh inimigo”.

Olhando para cruz cada um de nós é irresistivelmente obrigado a ler nela a verdade da sua própria existência, Acrescentou Dom Emílio Sumbelelo.