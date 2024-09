Realidade de vida das populações no Golfe 2, Bispo auxiliar de Luanda manifesta preocupação

Dom António Longuieki Pedro Bengui, Bispo auxiliar de Luanda para zona sul, está de visita pastoral à Paróquia de São Mateus Apostolo e evangelista do Golfe 2.

Dom Longuieki, considera que a referida zona é muito pobre, e pede a intervenção da administração municipal para melhorar as vias de acesso e a distribuição da água potável.

“ Uma zona muito pobre em urbanização, no meio do bairro tem a escola, campo multiuso, o santuário e olhando para as via de acesso não tem como, deveria ser preocupação da administração resolver o problema das vias, porque esta mesmo mal, para aceder outras áreas temos que caminhar a pé”.