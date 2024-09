Bispo de Caxito volta manifestar preocupação com má qualidade do ensino

Neste XXV Domingo do tempo comum, Dom Maurício Camuto, celebrou na Paróquia de São Mateus do Kikolo, na sua homilia, entende que a sociedade angolana está enferma, tendo em conta os momentos difíceis porque passam as populações, resultado das más políticas dos governantes.

Dom Camuto, voltou a manifestar preocupação com a má qualidade do sistema de ensino do país, mostrando-se indignado com a postura dos políticos que colocam a educação dos cidadãos em segundo plano.

Reportagem de Fernando Moniz