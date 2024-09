Comunidade da Sagrada Família celebra com os Bispos 60 anos de existência

No dia 29 de Setembro de 2024, realiza-se a Festa de Encerramento do Jubileu de 60 anos da Paróquia da Sagrada Família, com uma missa campal, com todos os Bispos da CEAST, que participam na II Plenária, que decorreu de 24 a 28 de Setembro, no Centro de espiritualidade Mama Muxima, nos Ramiros/ Benfica.

Havará ainda uma tarde recreativa com os catores, Kyaku Kadaf, Lisa Preciosa, Nikila de Sousa, Banda Weya, Dou Ximane, Irmã Nanda e muitos mais convidados e momentos culturais.

.

A paroquiana Zizina Gourgel da pastoral da comunicação fala da vivência do jubileu e dos preparativos da celebração da missa no Domingo as 9 horas com transmissão da Ecclesia.