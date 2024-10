Dom Alexandre Cardeal do Nascimento: Velório prossegue com celebrações

Neste Domingo a primeira missa de corpo presente, foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom António Longuieky Pedro Bengue, que falou do legado do Primeiro Cardeal angolano.

Nesta Segunda-Feira, foram rezadas duas missas, a primeira foi rezada as 7h, e presidiu o Padre Bragança do clero diocesano de Luanda, na sua homilia não deixou de recordar as qualidades humanas e espirituais do Cardeal.

Já o Frei Zé Paulo superior dos Frades dominicanos em Angola, celebrou a missa das 10h e começou por recordar os feitos do Cardeal no final pediu a cada cristão a reflectir sobre a importância da solidariedade da vida.

Ainda nesta Segunda-feira, Dom Maurício Camuto, Bispo de Caxito, presidiu também uma missa de corpo presente.

Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST, copresidiu já no período da noite com alguns Bispos.

Na sua homilia o Arcebispo de Saurimo, fez uma abordagem sobre a vida de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

“Deus deu-lhe graça de superar tudo para celebrar os 100 anos da sua existência, mas Deus chamou-o, próximo ano estaremos a celebrar o jubileu desses 100 anos embora não esteja connosco, mas lá nas alturas ele estará a celebrar connosco.

Homem que se entregou à causa de Deus, este nosso irmão, viveu as vicissitudes da guerra civil do Marxismo Leninismo.

Nos momentos difíceis soube articular, unir, manter-se a si mesmo, fiel à Igreja, homem inteligente, homem da cultura, homem que nos ensinou: amai Angola, procurai a justiça, seminarista que não reza é um monstro, padre que não reza é um monstro, são essas palavras que aprendemos com este grande homem, por isso, continuamos a manter a vigilância” disse.