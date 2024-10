Bispo de Cabinda encoraja gestão transparente de bens da igreja

Neste XXX º Domingo do tempo, o Bispo de Cabinda celebrou uma missa de acção de graça na Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde encerrou o mês das missões, administrou o sacramento do crisma, foi a festa da padroeira e apresentou o Diácono José Mavungo a Comunidade.

Dom Belmiro, na sua homilia apelou aos cristãos da sua diocese a Trabalhar com afinco para mudar o rosto dos templos católicos.

O Prelado encorajou gestão transparente dos bens da igreja para gerar confiança nos que contribuem para a obra de evangelização” temos de continuar a trabalhar para que as igrejas católicas não sejam as mais feias e temos que esquecer que o católico é agarrado, não é nada disso, também temos cristãos católicos bastantes generosos, e é muito bom quando o povo vê onde vai o dinheiro que tem contribuído para o crescimento da comunidade”.

Reportagem de Ermita Comba