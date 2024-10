Diocese de Cabinda reza pelas almas de Dom Alexandre e Dom Eugénio

A Paróquia de Nossa Senhora Rainha do Mundo, na noite desta terça-feira, 29, acolheu a missa de Sufrágio pelas almas de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento e Dom Eugénio Cardeal dal Corso.

Sacerdotes e religiosos se reuniram com o pastor da Diocese Dom Belmiro Chissengueti.

Na sua homilia Dom Belmiro, salientou que a morte não tem sobre nós a ultima palavra quando os Cristãos rezam pelos mortos fazem partindo de uma certeza que nasce da fé em Jesus Cristo e das palavras do filho de Deus” Eu sou a ressurreição e a vida quem cré em mim ainda que tenha morrido vivera, e a igreja é animada por esta fé, ela escreveu na identidade da sua existência no credo esta certeza, creio na pessoa e são dos mortos e na vida do mundo que há-de vir, esta contemplação da bondade do senhor e na terra dos vivos”.