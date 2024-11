“ Bajulação e vaidade” dificulta desenvolvimento do país diz D. Camuto

Neste XXXII Domingo do tempo comum, Dom Maurício Camuto celebrou na paróquia da Nossa Senhora do Rosário do Panguila, considerou na sua homilia que a bajulação e a vaidade estão a dificultar o desenvolvimento humano e económico do país.

O Pastor do rebanho de Caxito, voltou a manifestar preocupação com a situação social do país e entende existir também na igreja, cristãos que têm sede de serem adulados.

“ Em Angola todos gostam de ser chamados de doutores, mesmo fazendo só o ensino médio já era doutor, não entendia nada já era doutor e assim esta o país, tantos doutores mas o país não vai para frente”.

Dom Camuto disse ainda que muitas vezes somos “ escribas” com sede, com vontade e poder de dominar, com vontade de sermos bajulados” queremos estar sempre em primeiro lugar, ser bem vistos com muita vaidade e depois Domingo vamos a igreja e dizemos que somos cristão” somos falsos, falsos cristãos”.

Reportagem de Fernando Moniz