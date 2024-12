Arquidiocese de Luanda prepara festa da padroeira

A arquidiocese de Luanda mobiliza-se para celebração do dia da sua padroeira, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria.

No Domingo 8 de Dezembro, II do Advento, as paróquias celebram as missas normais das 7h e a missa pontifical do aniversário da Arquidiocese, será as 10h, na Paroquia das Sagrada família e será celebrada pelo Arcebispo, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias e concelebrada pelos Bispos auxiliares, Dom Francisco e Dom António.

Nesta missa o Arcebispo de Luanda ira anunciar a abertura solene da porta Santa na Arquidiocese e as Paróquias Jubilares.

O padre Adelino Calonda, Vigário episcopal para pastoral fala sobre os momentos que irão marcar a celebração eucarística que acontece na Paróquia da Sagrada Família.