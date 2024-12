Arquidiocese de Luanda em festa

No II Domingo do Advento, foi vivido também a festa da Imaculada Conceição, padroeira da Arquidiocese de Luanda.

Uma missa de acção de graças foi celebrada na Paróquia da Sagrada Família, presidida pelo Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, concelebrada pelos Bispos Auxiliares, Dom Francisco e Dom António.

Dom Filomeno, juntou-se aos fiéis da Arquidiocese e recordou os méritos da vida eclesial sob protecção da Imaculada Conceição.

“ O agir histórico de Deus cria ex novo, cria como uma nova acção, como um novo princípio a humanidade em Cristo. É cancelada a página do livro do Genesis e é confirmada a graça do livro do Génesis da leitura que acabamos de ouvir o triunfo do descendente da mulher sobre descendente da serpente”.

O Arcebispo prosseguindo disse que Deus conta connosco, na nossa paróquia, na nossa família, nos lugares onde vivemos e trabalharmos para sermos testemunhas e mensageiros do seu amor” se dissermos não permanecemos, ficamos na noite, se dissermos sim tornamo-nos portadores da luz”.

A mãe Imaculada Conceição, nossa Padroeira, com quem devemos aprender, em cuja escola devemos entrar, em cuja casa devemos habitar, nos recorda que se permitimos que Deus actua em nós, nos tornamos naquilo que ele sempre sonhou para nós.