Bispo de Cabinda denuncia pobreza extrema em Madombolo

Neste III Domingo do Advento, Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda celebrou na Comunidade de São Bento do Madómbolo, Paróquia de Santa Catarina de Senna.

Na sua homilia, o prelado lamentou as condições precárias em que vivem as populações do Madómbolo.onde questionou a pobreza extrema do povo e pediu as autoridades uma intervenção rápida principalmente nas vias de acesso” em outros países quem administra tenta colocar as condições mínimas nas comunidades, como escola, saúde e para que isso aconteça as vias de acesso tem que estar bem”

Dom Belmiro falou ainda da falta de água e luz que essas comunidades não tem acesso e sendo Cabinda uma província rica não devia passar por essa pobreza extrema.

Reportagem de Ermita Comba