Diocese do Dundo Realiza XX Assembleia Diocesana de Pastoral

Sob presidência de Sua Excelência Reverendíssima Dom Estanislau Marques Chindecasse, Bispo do Dundo, arrancou nesta terça feira 17, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Sé Catedral, onde participam mais de 75 delegados e delegadas vindos das diversas Paróquias da Diocese do Dundo.

A Assembleia Diocesana da Pastoral começou com a celebração Eucarística presidida pelo Padre Jean Missinga, Arcepreste da Zona Oeste e Pároco da Paróquia São Paulo - Cafunfo, que durante a sua homilia exortou os presentes a fazer da Assembleia o tempo de escuta e de melhoramento da acção Pastoral.

Padre António Samalali - Coordenador Diocesano da Pastoral e Pároco da Sé ao tomar palavra, agradeceu e enalteceu o esforço dos missionários e missionárias no anúncio do Evangelho não obstante as dificuldades pastorais.

O sacerdote, lembrou aos delegados e delegadas que a Assembleia Diocesana da Pastoral é um espaço da escuta da voz do espírito Santo, tempo de avaliação, análise e planeamento do ano pastoral.

No seguimento do programa serão apresentados os Relatórios Paroquiais das Comissões e realizou-se um encontro de avaliação do plano pastoral por Zonas (Oeste e Este).

Algumas comissões diocesanas apresentaram os seus relatórios das actividades realizadas e propostas para novo ano pastoral, ficando assim outras comissões por apresentar.

Em actualização……..