Dom Belmiro destaca necessidade de se preservar a paz por via da distribuição justa das riquezas

E durante a missa do galo, que aconteceu na catedral da Diocese de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, salientou a necessidade de se preservar a paz por via da distribuição justa das riquezas, permitindo a estabilidade seja parte do desenvolvimento integral.

“A paz que Jesus quer é aquela em que todos se realizam como homens e mulheres, beneficiem dos bens da criação e possam criar laços que permitam que na sucessão de gerações a estabilidade e o desenvolvimento sejam parte integrante do processo humano normal”.

Reportagem de Ermita Comba