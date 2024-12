” O que nos falta não é deste mundo” mensagem de Natal de D. Filomeno

Na manhã desta Quarta-feira, 25 de Dezembro, festa do nascimento de Cristo, a Paróquia de São Paulo acolheu a missa presidida por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

Na sua homilia Dom Filomeno disse que neste Natal ao mesmo tempo que experimentamos a alegria e acolhermos no mundo de receber uma parte da beleza e da glória de Deus e ao mesmo tempo experimentamos que nos falta plenitude, vemos ou percebemos o mistério, mas ainda não completamente” quanto mais comemoramos mais fome sentimos, quanto mais celebramos mais necessidade e desejo nós possuímos na plenitude do mistério”.

O Arcebispo disse ainda que este é o grande paradoxo da nossa vida, o paradoxo da vida cristã” quanto mais percebemos a alegria de Deus, mais a desejamos, é só pensar na experiencia de Santo Agostinho, a experiencia de Santa Teresa de Calcutá”.

O prelado católico disse ainda que não podemos estar satisfeitos, que o nascimento do Senhor em nossa casa nos deixa felizes, mas nos faz querer, desejar cada vez mais” quando celebramos o Natal a uma emoção estranha que nos domina e pensamos que talvez sejam as memórias da nossa infância que provoca essa nostalgia, mas não é só isso, a nostalgia que sentimos é sobretudo a nostalgia da beleza, do amor e da pureza de Deus” todos nós fazemos um pouco dessa experiencia, sobretudo naqueles momentos em que recolhemos a sério e estamos diante de Deus, no silencio profundo dos nossos corações, sentimo-nos bem e em paz, sentimo-nos mas nós mesmo”.

Dom Filomeno a finalizar disse que a mensagem que quer transmitir neste Natal é o que nos falta não é deste mundo” o que nos falta não é deste mundo, nunca o encontraremos aqui, mesmo que procuremos com toda energia do nosso ser, porque o que nos falta não é deste mundo, é só mente em Deus que encontraremos o que nos falta, porque só ele é pureza, só ele é bondade, só ele é beleza e amor, Feliz Natal”.