Secretariado Arquidiocesano da pastoral de Luanda convida fieis para a missa campal do aniversário da cidade

Vem ai mais um aniversário da cidade de Luanda.

A igreja católica já começou com os preparativos daquela que é a festa que marca a conversão de são Paulo.

Este ano, as celebrações da cidade, decorrem sob lema: “Luanda cidade baptizada, crismada e peregrina da esperança”, em consonância com o tema do ano jubilar.

A irmã Elisabeth Corazza apela a presença dos fiéis na missa campal que decorrerá no sábado na paróquia De Fátima.