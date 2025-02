Dom Fernando chama atenção sobre falta de honestidade, que mina relações conjugais

O Bispo auxiliar de Luanda considera o matrimónio uma vocação especial porque assume a forma de compromisso identidade e doação mútua.

Dom Fernando Francisco fez esses pronunciamentos na última semana na paróquia de São Paulo.

O Bispo auxiliar disse ainda que a falta de honestidade Mina as relações destruindo a confiança tornando-as frágeis e vulneráveis.

“ O amor exige clareza, sinceridade e compromisso com a verdade, pois só assim poderá crescer e resistir as tempestades da vida, a fidelidade é um dos pilares fundamentais do amor verdadeiro, o exemplo supremo desta fidelidade encontramos em Deus que nunca abandona a humanidade mesmo quando essa se afasta dele, no entanto vivemos tempos em que a traição se tornou uma peste que devora as relações, trai-se pelo dinheiro, pelo prazer, pelo desejo de poder, pela promoção no serviço”.