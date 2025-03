Bispo de Caxito alerta sobre actos que representam a venda da dignidade em troca de bens materiais

Há pessoas que vendem a própria dignidade por causa do poder e dos bens materiais, alerta Dom Maurício Camuto, que falava no começo desta semana na comunidade de São José de Bula A Tumba onde vários fiéis receberam o sacramento da confirmação

No contexto de vida de vários desafios, o bispo de Caxito refere que a sociedade está a viver uma crise de falta de escuta nas relações humanas.

Em tempo de Quaresma, Dom Camuto fala sobre o valor do silêncio e da oração na vida do cristão.

“ É preciso faze silêncio para rezar, a oração não é falarmos muito Deus conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas misérias não é preciso nós gritamos, oração é essencialmente escuta da voz de Deus, o que é que o senhor me diz, o que é que o senhor quer que eu faça, não é gritar fazer barulho como muitos irmãos fazem”.