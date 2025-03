Bispo de Cabinda crítica detentores de poder que se revestem de farsa para prejudicar o próximo

Bispo de Cabinda crítica aqueles que usam o poder revestido de farsa para prejudicar o próximo.

O prelado falava durante a missa que marcou o encerramento da segunda visita pastoral de 3 dias na Paróquia do Espírito Santo., encerramento da Jornada de formação dos Religiosos e Dia da Caritas.

Dom Belmiro gostou do trabalho realizado pelos cristãos mesmo em situação muito complicada e pediu que continuem firmes no cumprimento das tarefas da igreja.

Mesmo sobre carregados com o pagamento do terreno em cerca de 100 milhões de dólares, graças a benevolência do Ano Jubilar foi retirado o peso da divida do terreno e assim ganha-se mais liberdade para o desenvolvimento da comunidade.

Dom Belmiro agradeceu o apoio de todos os Cristão para o crescimento da Comunidade e fazem acontecer a vida pastoral.

Reportagem de Ermita Comba