Bispo de Caxito exorta cristãos a não se conformarem com o mal

O Bispo de Caxito, exorta aos cristãos que não se conformem com o mal praticando atos que contribuem para o bem-estar da sociedade.

Dom Maurício Camuto, quer que cada cidadão seja um agente do bem, livrando-se da intolerância, vingança e outros homens para um país melhor.

“ Muitas vezes nos acomodamos com o mal, com o odio com as chantagens, com a malicia e o senhor não quer isto de nós, não `e o projecto de Deus, Deus quer o nosso bem, a nossa alegria, a nossa felicidade por isso nos mostra o caminho que devemos seguir”.

Reportagem de Fernando Moniz