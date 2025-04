Núncio Apostólico aconselha fieis a encontrarem no luto o sentido pascal.

A paróquia da Sagrada Família em Luanda acolheu esta Segunda-feira a missa do sétimo dia pelo eterno descanso do Papa Francisco.

A celebração concelebrada pelos bispos da CEAST foi testemunhada pela vice-presidente da república, Esperança da Costa.

Durante a homilia o Núncio Apostólico em Angola, Dom Kryspin Dubiel aproveitou a oportunidade para agradecer a Deus pelo testemunho de vida do Santo Padre.

Dom Kryspin Dubiel fala na necessidade de, como cristãos, darmos á morte um significado pascal.

“ Não podemos negar que vivemos muitas vezes sobre a sombra do luto provocado por ela, se trata de um luto alterado ao ressentimento e arrependimento por diversas situações que não fomos capazes de vivenciar no momento oportuno, não podemos ficar sentados nas cinzas do luto, como cristãos necessitamos de dar um significado pascal a este momento que surge carregado de tristeza pela ausência física de quem amamos, Jesus Cristo, ampara-nos porque é um bom Pastor”.

O Núncio recorda que a nossa vida terrena é uma caminhada que nos deve levar a viver em comunhão com Deus e requer uma boa preparação.