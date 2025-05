Invasão de elefantes as zonas agrícolas, Bispo de Cabinda fala na falta de comprometimento dos governantes

Neste Domingo 25 de Maio, Dom Belmiro Chissengueti, terminou a II visita pastoral á paróquia de Santo António de Belize com a missa de interação e sinodalidade,

Na sua homilia, o prelado começou por agradecer o trabalho desenvolvido pelos missionarias e missionarias com visitas as comunidades e agradeceu o acolhimento por parte dos fies e da administração local.

O prelado disse ainda que a referida pastoral acontece num momento de enormes dificuldades sociais que enfrentam as populações, em particular naquela localidade.

Uma delas tem a ver com a invasão e destruição da agricultura local, levando as famílias a abandonar as aldeias.

“ A queixa geral do povo é a de que os elefantes estão a prejudicar a agricultura, estão a causar fome, estão a levar as pessoas a abandonar a aldeia, existe a proteção das espécies para que não sejam dizimadas, mas chegamos a um ponto em que do ponto de vista de opções temos que escolher ou matar alguns elefantes para que as pessoas possam cultivar e tenham alimentos para sobreviver ou vamos deixar os elefantes tomarem conta das nossas vilas, tem que se encontrar um equilíbrio juntos dos ministérios para que a população animal não se sobreponha ao habitat humano, pós nos precisamos das nossas aldeias para garantir estabilidade e soberania”.

A situação das vias de acesso é outro problema daquela localidade, o prelado lamentou a falta de comprometimento dos que têm poder de decisão no país, o que faz com que muitas necessidades fundamentais não sejam atendidas.