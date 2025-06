Débil saneamento em meio ao surto de cólera, Arcebispo de Malanje quer mais engajamento das autoridades

O arcebispo metropolita da Arquidiocese de Malanje, Dom Luzizila Kiala, manifestou recentemente a sua preocupação com o crescente acúmulo de lixo nas proximidades da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no bairro Carreira de Tiro.

Segundo o prelado, a presença constante de resíduos sólidos naquele local não só compromete a imagem da comunidade, como representa um sério risco à saúde pública. “O lixo provoca doenças e compromete a dignidade das pessoas que vivem e frequentam este espaço sagrado”, alertou Dom Kiala.

Dom Kiala apelou às autoridades competentes, e à população em geral para unirem esforços no sentido de garantir a limpeza e preservação dos espaços públicos, especialmente aqueles próximos a instituições religiosas, que são locais de encontro, reflexão e espiritualidade.

O prelado exortou os fiéis a voltarem o olhar para a grandiosidade e a beleza do Senhor como caminho para fortalecer a fé e compreender a verdadeira esperança que sustenta a comunidade cristã.

Dom Luzizila Kiala, presidiu neste domingo à Missa da Ascensão do Senhor na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada no bairro Carreira de Tiro, no recém-criado município do Quessua, fruto da nova divisão político-administrativa.