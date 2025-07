Em mais um aniversário Dom Filomeno visita comunidade de São Bento

Neste XVº Domingo do tempo comum, o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidiu a santa missa com a comunidade de São Bento, no bairro Boa vista, que esta em festa pelos 44 aniversário.

Na homilia, Dom Filomeno convidou a comunidade a serem homens e mulheres cheios da presença de Deus “ São Bento deixou a cidade foi para um lugar isolado, despovoado e juntou outros homens que passaram a viver o mesmo estilo de vida”.

O prelado deixou algumas recomendações para que a continuem a ser uma comunidade que com o pouco fazem muito,

Dom Filomeno adiantou ainda para que a catequese na comunidade não seja só aos Sábados e Domingo, mas que arranjem alguns dias durante a semana.

Reportagem de Edna Cabral