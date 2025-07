Na festa patronal da Paróquia de Santa Ana D. Camuto pediu para não esquecermos dos idosos

A Diocese de Caxito, viveu neste Domingo a festa patronal da Paróquia de Santa Ana, festa que antecede a peregrinação a Santa Ana que acontece de 25 a 27 de Julho.

O bispo local, chama os cristãos a santificarem-se diariamente, por meio de acções que testemunham a vida cristã no quotidiano.

Dom Maurício Camuto, exorta no sentido de se ter no centro das atenções, as pessoas idosas, muitos destes são deixados à sua sorte, pediu que os idosos e mais velhos estejam em contacto com os mais novos e esses saibam escutar para que possam crescer na graça de Deus, nos valores, no conhecimento das nossas línguas e culturas.

Reportagem de Fernando Moniz