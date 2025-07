Comunidade de São Joaquim em festa pelo seu patrono

A missa do XVIIº Domingo do tempo comum, a comunidade de São Joaquim em festa pelos 61 anos do seu patrono.

A pedido de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, celebrou a missa o reitor de Seminário Maior de Luanda, Padre Salvador Pereira.

Na sua oração homilética, o padre Salvador começou por falar da falta de amor e abandono que muitos idosos sofrem, eles se dedicaram para a unidade e bem da família e hoje na velhice são abandonados em lares, desprezados e chamados de feiticeiro.

Reportagem de Edna Cabral.