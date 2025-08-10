Vigararia do Lubango realiza Iº Congresso de Evangelização e Catequese

A vigararia do Lubango acolheu de 6 a 9 de Agosto de 2025 o primeiro Congresso de Evangelização e Catequese promovido pelo (SAEC) Secretariado Arquidiocesano de Evangelização e Catequese que contou com 108 congressistas provenientes das três vigararias que compõem a arquidiocese do Lubango, e convidados das dioceses sufragâneas com destaque dos representantes do secretariado nacional.

A missa do encerramento do primeiro congresso dos catequistas decorreu na paróquia de São João Baptista Mapunda e foi presidida pelo director arquidiocesano de pastoral da arquidiocese do Lubango Pe. Francisco Xavier Cipriano.

Reportagem de Lucas Kaita