Vigararia do Lubango realiza Iº Congresso de Evangelização e Catequese

A vigararia do Lubango acolheu de 6 a 9 de Agosto de 2025 o primeiro Congresso de Evangelização e Catequese promovido pelo (SAEC) Secretariado Arquidiocesano de Evangelização e Catequese que contou com 108 congressistas provenientes das três vigararias que compõem a arquidiocese do Lubango, e convidados das dioceses sufragâneas com destaque dos representantes do secretariado nacional.
A missa do encerramento do primeiro congresso dos catequistas decorreu na paróquia de São João Baptista Mapunda e foi presidida pelo director arquidiocesano de pastoral da arquidiocese do Lubango Pe. Francisco Xavier Cipriano.
Reportagem de Lucas Kaita
Media Player Error
Update your browser or Flash plugin
Update your browser or Flash plugin