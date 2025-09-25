D. Camuto exorta fieis sobre a necessidade do contínuo anúncio do evangelho

O Bispo da Diocese de Caxito, Dom Maurício Camuto, exortou os fiéis sobre o exemplo dos discípulos de Jesus que, depois de serem chamados e instruídos por Ele, deram continuidade a Sua missão de anunciar o evangelho e curar. Uma cura baseada na espiritualidade, um meio de busca a vida eterna.

Na sequência da missa que celebrou na manhã de Quarta-feira, na capela da CEAST, o Prelado disse ainda que muitos insistem no erro, sem a coragem de admiti-los e seguir caminhos melhores, que podem levar a cura das más acções.

Por fim, Dom Camuto falou também sobre os escuteiros católicos que estão na linha do fundador do movimento, que coloca a fé na base do escutismo.