Fiéis da Sagrada Família na Arquidiocese de Luanda rendem acção de graças pelas bodas de prata do seu Pároco

Neste Domingo encerraram as celebrações dos 25 anos do Padre Armando Pinho Alberto, Pároco da Sagrada Família em Luanda.

Nesta mesma altura, a comunidade Paroquial da Sagrada Família encerra a festa natalícia desta Igreja.

Referindo-se a pessoa do Padre Armando Pinho Alberto, o celebrante recorda algumas virtudes que acompanham o aniversariante.

O Frei Chaka Chama, começa por ressaltar a mensagem das leituras escolhidas para a liturgia que foca sobre o uso dos bens materiais.

Na sequência da Homilia da Missa celebrativa dos 25 anos de vida sacerdotal e da celebração da semana paroquial que celebra igualmente mais um aniversário de existência desta comunidade de fé, o celebrante alertou para o sentido de justiça à luz dos textos bíblicos.