Ganância pelo dinheiro e bens materiais, D. Camuto denuncia existência de cristãos com dupla personalidade

A ganância pelo dinheiro e outros bens materiais, são alguns dos principais males que desorientam muitos cristãos da fé que professam.

O entendimento é do bispo de Caxito Dom Maurício, que manifesta preocupação face às ações anticristãs, praticadas por pessoas que assumem ser seguidores de Cristo. ‎

“ Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo muitos tentarão entrar sem conseguir, portanto temos que emagrecer como dizem os taxistas “emagrecem”, é preciso emagrecer para entrar no céu, para seres discípulos de Cristo é preciso emagrecer, não podes engordar com pecado não passas na porta, os pecados engordam-nos, tornam-nos pesados, por isso temos que emagrecer para passarmos pela porta estrita”.

Dom Camuto celebrou este Domingo na Paróquia de São Marcos do Belo Monte.

Reportagem de Fernando Moniz