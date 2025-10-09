Arcebispo de Saurimo desafia nova equipa missionária de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Dala, com a construção da nova sede paroquial

O Arcebispo de Saurimo, apela ao dinamismo do trabalho missionário na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Município do Dala, a 160 kms, Sul da sede arquidiocesana.

Dom José Manuel Imbamba, falava neste domingo XXVII do tempo Comum, na Missa da tomada de posse do Novo Administrador Paroquial, Padre António Muyamba.

Segundo o prelado, a concretização do projeto de construção da nova sede paroquial, deve estar nas prioridades do novo Administrador Paroquial, cuja acção missionaria alarga-se aos dois novos Municípios e localidades longínquas, onde a Igreja ainda não chegou.

Reportagem de Almeida Sonhi