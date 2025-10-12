Dom António Francisco Jaca de Visita Pastoral à Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes

A Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes recebeu, em Visita Pastoral, neste Sábado 11 do Pastor da Diocese, Dom António Francisco Jaca.

Durante a Celebração Eucarística, o Prelado conferiu o Sacramento da Confirmação a 339 fiéis, entre adolescentes, jovens e adultos.

A celebração decorreu num clima de profunda fé e comunhão eclesial, marcando um momento significativo para a vida da comunidade paroquial.

A Visita Pastoral inseriu-se no programa de acompanhamento espiritual e pastoral do Bispo Diocesano às comunidades, com o objetivo de fortalecer a fé dos fiéis e promover a unidade da Igreja.

Por: Edvandro Cassiano —Jornal Borges