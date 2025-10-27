Corrupção e a má gestão dos recursos públicos mancham a paz os 50 anos de independência nacional, afirma D. Jaca

Encerrou neste Domingo XXX do tempo comum, a XIV peregrinação da esperança da mamã Muxima do Toco, com intensões viradas a paz em Angola pelos 50 anos de independência nacional.

A presidência da santa eucaristia coube a Dom António Jaca Bispo de Benguela, copresidiu Dom Gabriel Mbilingi Arcebispo metropolita do Lubango, distintos sacerdotes com destaque do vigário da geral Arquidiocese do Lubango padre Domingos Maurício Kapembe e do padre Américo Gomes Costa pároco da freguesia de Nossa Senhora da Muxima do Toco.

Uma celebração que contou com a presença de entidades governamentais, destacando a do governador provincial da Huíla Nuno Bernabé Mahape Dala e o seu elenco governativo, fieis vindo dos quatro cantos da igreja em Angola.

Reportagem de Lucas Kaita