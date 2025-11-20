Padre Andrés Algorta novo Pároco da comunidade de São Paulo

A comunidade paroquial de S. Paulo viveu, neste Domingo, 16 de Novembro, o júbilo da tomada de posse do seu novo pároco, o Padre Andrés Algorta, Salesiano de Dom Bosco.

Na ocasião, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo, que presidiu à celebração eucarística, agradeceu ao novo pároco por colocar a disposição a vida, a inteligência, as energias, a afectividade no crescimento espiritual no fortalecimento da fé dos habitantes deste território que constitui a paróquia de S.Paulo, repartida por 6 bairros.

Dom Filomeno exortou ainda ao novo pastor e a comunidade à necessidade de um maior dinamismo na pastoral vocacional, sacerdotal, religiosa e laical, no sentido de um maior empenho ao serviço da Igreja.