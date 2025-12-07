Igreja vive o segundo Domingo do Advento, que tem por figura central o profeta João Baptista

Na celebração do IIº Domingo do Advento a Igreja dá mais um passo para a preparação da celebração da Festa do Nata.

Simbolicamente em muitas Igrejas foram acesas as segundas Velas que simbolizam este Domingo do Advento, cuja figura é do Profeta São João Baptista.

Nesta ocasião a Comunidade de Santa Bárbara assinala os seus 60 anos de existência, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda que se uniu aos fiéis em festa explicou o centro das leituras da liturgia deste Domingo.

O Celebrante dedicou parte da sua homilia a falar de um dos temas deste tempo, a conversão.

O Arcebispo de Luanda evocou exemplos práticos que espelham a falta do sentido e consciência da conversão.