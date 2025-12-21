Primeiro módulo da formação de repórteres paroquiais encerra com uma missa

O Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, apelou aos recém-formados repórteres paroquiais a exercerem as suas funções com o profissionalismo exigido.

Dom Filomeno falava na manha deste Sábado, na Se Catedral, Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Na homilia da missa de encerramento do primeiro módulo da formação de repórteres paroquiais, numa iniciativa conjunta do Gabinete de Comunicação da Arquidiocese e da Emissora Católica de Angola, Dom Filomeno pediu que trabalhem, para apenas, informar com verdade, sem procurar falsos protagonismos, colocando no centro a ética profissional.