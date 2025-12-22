Nossa Senhora de Lurdes no bairro Muakumbi, acolheu festa de Natal da Criança em Saurimo

A Comissão Arquidiocesana de Pastoral da Criança, realizou neste Domingo 21 de Dezembro na Comunidade de Nossa Senhora de Lurdes no bairro Muakumbi, a festa de Natal da Criança.

‎A missa de acção de graças, foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo Metropolita de Saurimo.

‎Na sua homilia, o prelado enalteceu a iniciativa da Comissão e pediu-os que trabalhem mais com as famílias para à promoção e ao cuidado das crianças.

‎O Arcebispo disse ainda, que o Natal é a presença de Deus nas nossas vidas e que as crianças que sejam esperança, luz e alegria das outras crianças.

‎No final da eucaristia, as crianças presentes, foram agraciadas com um almoço de confraternização.

Fonte: Arquidiocese de Saurimo