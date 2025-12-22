Arciprestado Sagrado Coração de Jesus visita Seminário Santo Agostinho da Diocese de Viana

A missa de recepção aos fiéis do Arciprestado do foi presidida pelo Dom Emílio Sumbelelo, Reitor do Seminário e Bispo da Diocese de Viana e sacerdotes do clero diocesano.

‎Durante a homilia, Dom Emílio Sumbelelo começou por agradecer a presença do Arciprestado sagrado coração de Jesus pela iniciativa e disse também que não há uma diocese que não tenha seminário onde os jovens são formados, pediu para que a comunidade cristã continuasse a rezar pelos jovens que estão seguindo o caminho que o senhor os indicou, esta celebração coincide com os últimos dias para chegar ao fim do Advento, que é o tempo de preparação para receber o Salvador que Deus prometeu enviar para o seu povo e seus fiéis, as leituras de hoje e iremos ler até o dia 24 são palavras que nos acalentam, disse o Bispo.

“‎Nenhum de nós tem a capacidade de receber que visita de um ser extraterrestres no momento da visita do anjo a Maria, ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador, e será da linhagem da família de rei David e Maria não duvidou da mensagem do anjo, que pela força do Espírito Santo se vai tornar mãe, o próprio anjo dá um sinal a Maria”.

‎‎No final da missa O Padre Araújo Pacheco, Arcipreste do Sagrado Coração de Jesus ao tomar a palavra começou por agradecer ao Reitor do Seminário pela recepção dos fiéis, aos párocos, religiosos e religiosas que trabalham no rebanho de Deus, agradeceu de igual modo aos fiéis que estiveram presentes na eucaristia e agradeceu ainda os membros do conselho do Arciprestado.



‎Fonte: Diocese de Viana