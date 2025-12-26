Deus não se serve da força ou do poder, para o mudar o mundo, afirma D. Mbilingi

O Arcebispo Metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, presidiu nesta Quarta-feira 24 de Dezembro a tradicional missa do Galo na paróquia de São José Sé Catedral do Lubango completamente lotadas de fiéis, onde afirmou que, Deus não faz o uso da força ou do poder, para mudar o mundo.

“ Deus age na nossa história através de um menino e todos os meninos, qualquer menino é símbolo máximo da fragilidade e da dependência”.

Reportagem de Lucas Kaita