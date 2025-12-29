Família de Nazaré continua a ser o modelo de todas as famílias cristãs, diz D.Zeca

A Paróquia da Calomanda acolheu, neste Domingo, a celebração do Jubileu da Sagrada Família na Arquidiocese do Huambo.

A Eucaristia foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, e reuniu fiéis provenientes de várias paróquias da Arquidiocese.

O prelado destacou que a Sagrada Família de Nazaré continua a ser o modelo de todas as famílias cristãs, convidando os fiéis a seguirem, com fé e responsabilidade, o exemplo de São José, que protegeu a sua família e acolheu a missão que Deus lhe confiou.

Segundo o prelado, o Índice de crianças em conflito com a lei é reflexo da falta de políticas públicas eficazes e de proteção obrigatória do estado.