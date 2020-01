O Papa exorta sacerdotes etíopes a serem construtores de paz

"Vocês, sacerdotes, podem ser sempre artífices de bons relacionamentos e construtores de paz. Cultivem este dom de Deus, entre os fiéis que lhes serão confiados, aliviando suas feridas interiores e exteriores, contribuindo com meios de reconciliação, para o futuro das crianças e jovens de suas terras": a exortação do Santo Padre aos sacerdotes do país do Chifre da África, no centenário do Pontifício Colégio Etíope.

O Colégio etiópico, que se encontra entre os Jardins do Vaticano, fundado em 1929, esteve egregiamente representado, na audiência do Papa. Por isso, Francisco saudou a todos: bispos da Etiópia e Eritreia, entre os quais dois metropolitas e um cardeal, os estudantes com seus Superiores, os religiosos e leigos.

Um agradecimento particular foi reservado ao Cardeal Leonardo Sandri e ao Arcebispo Vasil. Mas, o Papa não deixou de expressar seu reconhecimento à Congregação para as Igrejas Orientais, que sustentam o Colégio, graças aos seus benfeitores.

Acolhimento

Em seu discurso aos presentes, Francisco explicou o porquê da presença de etíopes entro os muros do Vaticano:

“Tudo começou com a construção da igreja, depois a hospedaria para peregrinos e, por fim, o Colégio, que comemora cem anos de vida. Tudo isso pode ser resumido em uma palavra: acolhimento!”

Ao lado da antiga igreja, onde está o túmulo de São Pedro, os filhos de povos, que vivem distantes de Roma, mas próximos da fé dos Apóstolos, encontraram casa e hospitalidade cristã.

Grande monje Tesfa Sion, o Etíope

Aqui, o Santo Padre recordou as palavras do grande monge, Tesfa Sion, o Etíope, escritas na lápide da vizinha igreja de Santo Estevão dos Abissínios, onde será celebrado o Jubileu do Colégio: "Eu mesmo sou etíope, que peregrina de um lugar para outro. Mas, em nenhum lugar, exceto Roma, encontrei a paz da alma e do corpo, porque aqui reina a verdadeira fé e também porque encontrei o Sucessor de Pedro, que veio ao encontro das nossas necessidades”. Este monge etíope enriqueceu a Cúria Romana, com a sua sabedoria, e revisou a impressão do Novo Testamento em língua etíope.

Etiópia e Eritreia, duas Igrejas unidas pela mesma tradição

E o Papa acrescentou:

“Vocês, sacerdotes estudantes, provenientes da Etiópia e Eritreia, duas Igrejas unidas pela mesma tradição, ainda hoje, nos transmitem a riqueza da história de suas terras, suas antigas tradições, a pacífica convivência com membros da religião judaica e islâmica, como com numerosos irmãos da Igreja Ortodoxa”.

Guerra fratricida

Com este encontro de hoje, o Papa dirigiu seu pensamento a tantos irmãos e irmãs da Etiópia e Eritreia, cuja vida é marcada pela pobreza, pelas consequências da guerra fratricida, concluída há alguns meses, por anos de sofrimento e divisões étnicas. E exortou:

"Vocês, sacerdotes, podem ser sempre artífices de bons relacionamentos e construtores de paz. Cultivem este dom de Deus, entre os fiéis que lhes serão confiados, aliviando suas feridas interiores e exteriores, contribuindo com meios de reconciliação, para o futuro das crianças e jovens de suas terras."

Hospitalidade: ainda se pode fazer muito mais

Muitos de seus compatriotas, movidos pela esperança, deixaram sua terra natal, com um alto preço, em busca de uma vida melhor em outros países, mas, quase sempre, passaram por tragédias no mar e em terra firme. Aqui, Francisco agradeceu os que lhes ofereceram hospitalidade, mas, disse aos sacerdotes estudantes da Etiópia, ainda se pode fazer muito mais:

“Pode-se fazer ainda muito mais e melhor, tanto em sua pátria quanto no exterior, colocando em prática os anos de estudo e de permanência em Roma, através de um serviço humilde e generoso, com base na união com o Senhor, a quem dedicamos a nossa vida”.

Manter o impulso missionário

O Santo Padre conclui seu discurso à comunidade da Etiópia e da Eritreia, encorajando todos a manter a preciosa tradição eclesial, sempre unida ao impulso missionário. Por fim, disse:

“Faço votos de que à Igreja Católica, em suas nações, seja garantida a liberdade de servir ao bem comum, permitindo que seus alunos concluam os estudos, em Roma ou em qualquer outro lugar, e também tuteladas as instituições educacionais, sanitárias e assistenciais, para o bem e a prosperidade dos seus países”.