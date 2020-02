Francisco analisa tema para o próximo Sínodo em 2022

Segundo comunicado da Secretaria do Sínodo dos Bispos, o próximo Sínodo será realizado no período do Outono europeu, primavera no Brasil, em 2022

O Papa Francisco convocou para 2022 a próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. A decisão foi comunicada pelo Pontífice ao presidir em 6 de Fevereiro a sessão vespertina da primeira reunião do XV Conselho ordinário da Secretaria Geral do Sínodo.

Os temas na ordem do dia

Foram dois dias de reuniões (6 e 7) organizadas para apresentar ao Santo Padre possíveis temas a serem tratados em 2022 e debater outros assuntos, como os passos realizados depois do Sínodo sobre os jovens em 2018 e a ressonância da Exortação Apostólica pós-sinodal Christus vivit.A solicitude pelos migrantes

Na sessão em que Francisco estava presente, emergiu também a necessidade de expressar com urgência solidariedade aos irmãos e irmãs envolvidos no drama da migração forçada.

A reunião

O secretário-geral, cardeal Lorenzo Baldisseri, apresentou os resultados da consulta realizada pela Secretaria-geral acerca dos temas para a próxima Assembleia, envolvendo durante o ano de 2019 as Conferências Episcopais, os Sínodos das Igrejas Católicas Orientais sui iuris, os Dicastérios da Cúria Romana e a União dos Superiores Gerais. Na sequência, houve um debate seja em plenária, seja em grupos linguísticos.