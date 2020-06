Papa afirma que racismo é "pecado"

O papa Francisco reagiu, na manhã desta Quarta-feira, à morte de George Floyd, que perdeu a vida às mãos de um polícia branco, nos Estados Unidos.

Francisco classificou como trágica a morte do afro-americano e disse que não se pode "tolerar ou virar a cara ao racismo e, ao mesmo tempo ,defender que cada vida humana é sagrada".

“Caros irmãos e irmãs nos Estados Unidos, sigo com grande preocupação as dolorosas desordens sociais que acontecem na vossa nação, ao longo destes últimos dias, após a trágica morte do senhor George Floyd”, disse, desde a biblioteca do Palácio Apostólico, onde decorreu a audiência geral desta semana.

Floyd, um homem negro de 46 anos, morreu a 25 de Maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante largos minutos, apesar dos seus alertas de que não conseguia respirar.

Francisco uniu-se à Diocese de Saint Paul e Minneapolis, “rezando pelo descanso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida, como resultado do pecado do racismo”.

“Amigos, não podemos tolerar nem fechar os olhos a qualquer forma de racismo e de exclusão e, mesmo assim, ter a pretensão de defender a sacralidade de cada vida humana”, assinalou o pontífice, numa chamada de atenção a alguns dos sectores do Cristianismo nos EUA.

O Papa cita o presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América para sublinhar que “a violência das noites recentes é autodestrutiva e uma derrota em si mesma, nada se ganha com a violência e muito se perde”.

A intervenção evocou as famílias e amigos em luto, rezando pela “reconciliação nacional e a paz”.

Que Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos aqueles que trabalham pela paz e pela justiça na vossa terra e em todo o mundo. Que Deus vos abençoe a todos e às vossas famílias”.