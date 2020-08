Papa Francisco faz novamente apelo por um mundo livre de armas nucleares

Neste Domingo, 9 de Agosto, celebrou-se o 75º aniversário do bombardeamento de Nagasaki, a segunda cidade do Japão, depois de Hiroshima, vítima do bombardeamento atómico em 1945. Francisco volta a reiterar, nas palavras que se seguiram à oração do Angelus, o convite ao desarmamento.

Ao final da oração mariana do Angelus deste domingo (9), o Papa Francisco faz novamente um apelo ao desarmamento nuclear e também dirigiu um pensamento particular à viagem de um ano atrás:

"Em 6 e 9 de Agosto de 1945, 75 anos atrás, aconteceram os trágicos bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto recordo com emoção e gratidão a visita que fiz aqueles lugares no ano passado, renovo o convite a rezar e a se comprometer por um mundo totalmente livre de armas nucleares."