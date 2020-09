Novo representante do Papa Francisco em Angola e São Tome é italiano

A Nunciatura apostólica em Angola e São Tomé tornou público esta Segunda-feira, o nome do novo representante do Papa Francisco em Angola e São Tomé e Príncipe, trata – se do Arcebispo italiano Dom Giovanni Gaspari.

O comunicado da nomeação do novo Núncio Apostólico de Angola e S. Tomé e Príncipe, foi tornado público nesta segunda feira 21 de Setembro de 2020 pelo encarregado dos negócios estrangeiro da Nunciatura Apostólica em Angola, Monsenhor Mikeli Tutano, na presença do Arcebispo de Luanda e Presidente da CEAST, Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias ladeado pelos Bispos de Caxito Dom Maurício Camuto e Dom Emílio Sumbelelo Bispo da diocese de Viana, assim como a comunidade religiosa.

O novo núncio Apostólico nomeado pelo Papa Francisco, nasceu aos 06 de Junho de 1963, em pescara, Itália. e foi ordenado sacerdote aos 04 de Julho de 1987, e é doutorado em direito canónico e tem Licenciatura em Teologia Moral. Realçar que Dom Giovanni fala inglês, espanhol e francês.

O comunicado foi apresentado pelo encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica de Angola e São Tomé, Monsenhor Miqueli Tútalo.